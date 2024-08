Όπως μεταδίδει με πρωτοσέλιδη ανάρτηση η Jerusalem Post την Τετάρτη, 14 Αυγούστου, η κεντρική τράπεζα του Ιράν (CBI), αλλά και άλλα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας βρέθηκαν ταυτόχρονα στο στόχαστρο κυβερνοεπίθεσης (cyberattack), που είχε σαν αποτέλεσμα εκτεταμένες διακοπές στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος της χώρας.

Σύμφωνα με επιμέρους αναφορές, όλα τα συστήματα πληροφορικής στο Ιράν παρέλυσαν μετά την κυβερνοεπίθεση.

Κάποιες πρώτες εκτιμήσεις, αναφέρουν πως η εν λόγω επίθεση είναι ενδεχομένως μια από τις μεγαλύτερες κυβερνοεπιθέσεις που συνέβησαν ποτέ με στόχο τις κρατικές υποδομές του Ιράν.

#BREAKING A major cyberattack has targeted the Central Bank of Iran (CBI) and several other banks, leading to widespread disruptions in the country’s banking system, @IranIntl has learned. Initial assessments indicate this could be one of the largest cyberattacks ever against… pic.twitter.com/6TiuNrxosL

— Iran International English (@IranIntl_En) August 14, 2024