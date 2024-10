Οι Αρχές στην πολιτεία Σιναλόα του Μεξικού ανακοίνωσαν χθες Κυριακή πως 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν την προηγούμενη ημέρα, καθώς μαίνονται οι συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών στον απόηχο της σύλληψης ηγετικού στελέχους του καρτέλ ναρκωτικών.

Οι περισσότερες δολοφονίες καταγράφηκαν στην Κουλιακάν, πρωτεύουσα της πολιτείας Σιναλόα, σύμφωνα με την εισαγγελία που έχει διατάξει έρευνα για την διαλεύκανση της υπόθεσης.

Τους τελευταίους μήνες, οι συγκρούσεις μεταξύ εγκληματικών ομάδων έχουν κλιμακωθεί, υποχρεώνοντας επιχειρήσεις και σχολεία να κλείσουν για λόγους ασφαλείας.

Si esto no es TERRORISMO que es ??? Ahhhhh pero que tal para cantar 🎵 NO ESTÁS SOLO,ERES NARCO,ERES TRAIDOR🎵 PERO NO ESTAS SOLO‼️ @rochamoya_ @DiputadosMorena @MorenaSenadores #Culiacán #Sinaloa #Tabasco #Guanajuato pic.twitter.com/wg4qdbDVF2

— REPORTINQUIETO 🇲🇽💫 (@REPORTINQUIETO) October 27, 2024

