Ο τυφώνας Ότις, που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στο τουριστικό λιμάνι Ακαπούλκο, στο νοτιοδυτικό Μεξικό, στοίχισε τη ζωή σε 43 ανθρώπους, ενώ άλλοι 36 εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές χθες Κυριακή.

Πρόκειται για ακόμη «προκαταρκτική» εκτίμηση, επισήμανε η Έβελιν Σαλγάδο, η κυβερνήτης της πολιτείας Γκερέρο, στην οποία υπάγεται διοικητικά η πληγείσα λουτρόπολη, κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης με τον μεξικανό πρόεδρο Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

