Η πρόεδρος του Μεξικού, η Κλαούδια Σέινμπαουμ, έκανε λόγο χθες Τετάρτη για «εξαίρετη» συνδιάλεξή της για ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας και της μετανάστευσης με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα αυτή την εβδομάδα επέσεισε εκ νέου την απειλή για τη χώρα της, όπως και για τον Καναδά και την Κίνα, πως θα προχωρήσει σε μεγάλη αύξηση των τελωνειακών δασμών.

«Θίξαμε τη μεξικανική στρατηγική για το φαινόμενο της μετανάστευσης», ανέφερε η πρόεδρος του Μεξικού, εκλεγμένη με το κόμμα MORENA (εθνικιστική αριστερά), μέσω X.

Η κυρία Σέινμπαουμ τόνισε στον συνομιλητή της πως «δεν φθάνουν καραβάνια (μεταναστών) στα βόρεια σύνορα (του Μεξικού), διότι αναλαμβάνεται η ευθύνη» για τους ανθρώπους αυτούς από τις μεξικανικές αρχές.

«Συζητήσαμε επίσης για την ενίσχυση της συνεργασίας (των δύο χωρών) για ζητήματα ασφαλείας» και για «την εκστρατεία στη χώρα μας για την πρόληψη της κατανάλωσης φαιντανύλης», συμπλήρωσε η κυρία Σέινμπαουμ.

Η φαιντανύλη είναι συνθετικό οπιοειδές «περίπου 100 φορές ισχυρότερο από τη μορφίνη και 50 φορές ισχυρότερο από την ηρωίνη», σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία δίωξης των ναρκωτικών (DEA).

Όπως τονίζει η Ουάσιγκτον, η φαιντανύλη, η οποία συχνά παράγεται στο Μεξικό με χημικές ουσίες που μεταφέρονται στη χώρα από την Κίνα, ενοχοποιείται για πάνω από 70.000 θανάτους από υπερβολική δόση κάθε χρόνο στην επικράτεια των ΗΠΑ.

Τη Δευτέρα, ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πως πρόθεσή του είναι να υπογράψει διατάγματα προκειμένου «να επιβληθούν στο Μεξικό και στον Καναδά τελωνειακοί δασμοί 25% για ΟΛΑ τα προϊόντα τους που εισάγονται στις ΗΠΑ», ήδη την 20ή Ιανουαρίου, την ημέρα που θα ορκιστεί και θα αναλάβει την εξουσία.

Οι δασμοί αυτοί «θα παραμείνουν σε ισχύ ωσότου τα ναρκωτικά, ιδίως η φαιντανύλη, και όλοι οι παράνομοι μετανάστες σταματήσουν (…) την εισβολή στη χώρα μας!», συμπλήρωσε ο κ. Τραμπ.

«Πρόεδρε Τραμπ, με απειλές ή τελωνειακούς δασμούς δεν θα σταματήσετε το φαινόμενο της μετανάστευσης, ούτε την κατανάλωση ναρκωτικών στις ΗΠΑ», αντέτεινε η κυρία Σέινμπαουμ σε επιστολή της στον μελλοντικό ομόλογό της.

Ο Αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη πως η μεξικανή πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ του υποσχέθηκε να «σταματήσει τη μετανάστευση» προς τις ΗΠΑ.

«Μόλις είχα μια θαυμάσια συζήτηση με τη νέα πρόεδρο του Μεξικού. Συμφώνησε να σταματήσει τη μετανάστευση μέσω Μεξικού προς την κατεύθυνση των ΗΠΑ, ουσιαστικά κλείνοντας τα νότια σύνορά μας», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social.

