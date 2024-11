Ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε σαφές χθες Δευτέρα πως εννοεί να αυξήσει στο 25% τους τελωνειακούς δασμούς σε «όλα» τα προϊόντα τα οποία εισάγονται στη χώρα του από το Μεξικό και τον Καναδά, με σκοπό να πιέσει προκειμένου να εκμηδενιστούν οι ροές μεταναστών και η διακίνηση ναρκωτικών.

«Την 20ή Ιανουαρίου, ως ένα από τα πρώτα μου (εκτελεστικά προεδρικά) διατάγματα, θα υπογράψω όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να επιβληθούν στο Μεξικό και στον Καναδά τελωνειακοί δασμοί 25% σε όλα τα προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ», ανέφερε, πληκτρολογώντας τη λέξη «όλα» με κεφαλαία γράμματα, ο εκλεγμένος πρόεδρος μέσω Truth Social.

As everyone is aware, thousands of people are pouring through Mexico and Canada, bringing Crime and Drugs at levels never seen before. Right now a Caravan coming from Mexico, composed of… pic.twitter.com/F1rjbSJqtv

«Οι δασμοί θα παραμείνουν σε ισχύ ωσότου τα ναρκωτικά, ιδίως η φαιντανύλη, και όλοι οι παράνομοι μετανάστες σταματήσουν αυτή την εισβολή στη χώρα μας!», συμπλήρωσε ο κ. Τραμπ.

Παράλληλα ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε σαφές χθες Δευτέρα ότι εννοεί να εφαρμόσει την προεκλογική υπόσχεσή του πως ένα από τα πρώτα μέτρα που θα λάβει θα είναι η αύξηση κατά 10% των δασμών στα προϊόντα που εισάγονται στη χώρα του από την Κίνα, πέραν όλων των υπολοίπων σε ισχύ ή υπό εξέταση.

I have had many talks with China about the massive amounts of drugs, in particular Fentanyl, being sent into the United States – But to no avail. Representatives of China told me that they… pic.twitter.com/pVlyZHeIV0

