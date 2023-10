Επίθεση του στρατού της Μιανμάρ, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 29 ανθρώπους, ανάμεσά τους 13 παιδιά, σε καταυλισμό εκτοπισμένων στη βόρεια πολιτεία Κατσίν, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος οργάνωσης αυτονομιστών ανταρτών που ελέγχει την περιοχή.

13 children and several adults were murdered by Myanmar military today. https://t.co/rRBPeCwVO5

«Βρήκαμε 29 πτώματα, συμπεριλαμβανομένων 13 παιδιών και ηλικιωμένων. Άλλοι 56 άνθρωποι τραυματίστηκαν», δήλωσε ο Νάου Μπου, αξιωματικός του Στρατού Ανεξαρτησίας της Κατσίν (ΣΑΚ), διευκρινίζοντας πως ο καταυλισμός έγινε στόχος βομβαρδισμού χθες Δευτέρα περί τις 23:30 (τοπική ώρα· 20:00 ώρα Ελλάδας).

Oct.10, 2023 Nearly 30 people, including children and women, were killed by Myanmar junta’s shelling at Mung Lai Hkyet village, near KIA headquarters Laiza in Kachin State on Monday night. #MyanmarMilitaryTerrorists #LaizaKachin pic.twitter.com/GmxwmnPfy4

«Δεν ακούσαμε κανένα αεροσκάφος», είπε ο ίδιος ερωτηθείς αν ο στρατός χρησιμοποίησε drone στην επίθεση. Κατά πληροφορίες, ο στρατός χρησιμοποίησε πυροβολικό.

Κατά ΜΜΕ της Κατσίν και πηγές στην περιοχή, ο καταυλισμός απέχει μερικά χιλιόμετρα από στρατόπεδο των ανταρτών. Βρίσκεται σε περιοχή κοντά στα σύνορα με την Κίνα.

Η σκιώδης κυβέρνηση εθνικής ενότητας της Μιανμάρ κατηγόρησε τον στρατό πως διέπραξε «έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» και πρόσθεσε πως «η διεθνής κοινότητα πρέπει να αναλάβει δράση».

Δεν έχει υπάρξει αντίδραση από μέρους του στρατιωτικού καθεστώτος μέχρι στιγμής.

Brutal junta’s another shelling was carried out at Mung Lia Hkyet village, #Laiza, #Kachin State yesterday, killed at least 3️⃣0️⃣ people including 1️⃣3️⃣ children.

Civilians are #NotATarget but military junta continues #CrimesAgainstHumanity in Myanmar. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/Kp0cPBTPHJ

— CRPH Myanmar (@CrphMyanmar) October 10, 2023