Η αστυνομία πυροβόλησε θανάσιμα έναν άνδρα, χθες Τρίτη, περίπου ένα 1,5 χιλιόμετρο μακριά από τον κεντρικό χώρο του Εθνικού Συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι, μετέδωσε το CNN.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι δύο άνδρες τσακώνονταν σε ένα πάρκο της περιοχής όταν ο ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι. Οι μάρτυρες είπαν ότι οι άνδρες τρόμαξαν όταν ανταποκρίθηκαν αστυνομικοί και ο άνδρας με το μαχαίρι πυροβολήθηκε από πολλούς αστυνομικούς, μετέδωσε το WISN, σημειώνοντας ότι οι λεπτομέρειες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από την αστυνομία.

Columbus police are in Milwaukee to help provide security for the convention. pic.twitter.com/EVVky5ptFh

BREAKING Columbus Police have sHot a suspect about a mile away from Republican National Convention in Milwaukee.

Οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν ήταν από το τμήμα της αστυνομίας του Κολόμπους, στο Οχάιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Κανένας αστυνομικός δεν έχει τραυματιστεί, ωστόσο η κατάσταση του υπόπτου είναι προς το παρόν άγνωστη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η υπηρεσία του Οχάιο συγκαταλέγεται μεταξύ πολλών αστυνομικών τμημάτων από πολλές πόλεις και πολιτείες που έχουν φτάσει στο Μιλγουόκι για να βοηθήσουν στην ασφάλεια του χώρου του που πραγματοποιείται το Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, συνεχίζει η ανακοίνωση.

Το αστυνομικό τμήμα του Μιλγουόκι αναμένεται να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες «μόλις αυτές είναι διαθέσιμες», ανέφεραν οι Αρχές σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Media staging for the critical incident will be on the Southeast corner of N. 17th and W. Vliet Steet. Additional information will be provided as soon as it is available. pic.twitter.com/DKOn6BBfYJ

— Milwaukee Police (@MilwaukeePolice) July 16, 2024