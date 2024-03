Οι έρευνες για τον εντοπισμό θυμάτων στα συντρίμμια της αίθουσας συναυλιών κοντά στη ρωσική πρωτεύουσα, που βρέθηκε στο στόχαστρο μιας επίθεσης την οποία ανέλαβε η τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, θα πάρουν αρκετές ημέρες, ανέφερε σήμερα ο κυβερνήτης της περιοχής της Μόσχας.

«Οι διασώστες εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο στον χώρο (…) Άλλα 20 πτώματα βρέθηκαν κάτω από τα συντρίμμια. Οι έρευνες θα συνεχιστούν περαιτέρω, τουλάχιστον για κάποιες ημέρες», έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης Αντρέι Βορόμπιοφ, λίγο αφότου ο απολογισμός ανήλθε σε 115 νεκρούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Την ίδια ώρα, η Ερευνητική Επιτροπή έκανε σήμερα γνωστό πως οι δράστες της επίθεσης εναντίον της αίθουσας συναυλιών χρησιμοποίησαν «αυτόματα πυροβόλα όπλα» και έβαλαν φωτιά στο κτίριο με τη βοήθεια ενός «εύφλεκτου υγρού».

Any Religion will not taught us these kind of acts… Every religion taught us to Spread Love not hate 💔 Who killed the innocent people they are not religious people.. #Moscow #moskwa #MoscowTerroristAttack #Russia

https://t.co/vIaCad5Vhp

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— 𝑮𝒖𝒓𝒑𝒓𝒆𝒆𝒕 𝑺𝒊𝒏𝒈𝒉 𝑴𝒂𝒂𝒏 (@iamgurpreetmaan) March 23, 2024