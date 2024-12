Λίγο μετά τις 20:00 (ώρα Ελλάδος) ένα μαύρο αυτοκίνητο τύπου SUV και μάρκας BMW έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο σε υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων – ενός ενήλικου και ενός παιδιού – και τον τραυματισμό πενήντα άλλων.

Ο οδηγός του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, ένας 50χρονος Σαουδάραβας γιατρός από τη γειτονική πόλη του Μπέρνμπουργκ, συνελήφθη άμεσα και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα κίνητρά του, τα οποία, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel «σχεδόν αποκλείεται» να είναι ισλαμιστικά.

⚡️BREAKING:

Vehicle ran into crowd at Christmas market in Magdeburg, Germany. At least 11 people are dead and 80 injured

This comes after a similar Israel-inspired attack in Berlin, 8yrs ago. Sorry I mean ISIS-inspired.

Images reportedly show the attacker after being arrested. pic.twitter.com/PGIwk7YcJ2

— Suppressed News. (@SuppressedNws) December 20, 2024