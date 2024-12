Ακόμη ένα Boeing 737-800 της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Jeju Air το οποίο εκτελούσε πτήση εσωτερικού αντιμετώπισε αδιευκρίνιστο πρόβλημα στο σύστημα προσγείωσης, παρόμοιο με εκείνο που ανέφερε το πλήρωμα του αεροσκάφους του ίδιου τύπου που συνετρίβη χθες Κυριακή, πάντως επέστρεψε στο αεροδρόμιο από όπου είχε μόλις απογειωθεί και προσεδαφίστηκε με ασφάλεια, μεταδίδει το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

A Jeju Air flight from Gimpo to Jeju returned shortly after takeoff Monday due to a landing gear issue resembling the defect in Sunday’s deadly crash in Muan that killed 179.

❗️ Another South Korean Boeing 737 faces landing gear problem, turns back

Another Jeju Air Boeing 737-800 experienced landing gear problems and was able to return to its departure airport safely, Renhap News Agency reported.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

The cause of the crash in Muan is still under… pic.twitter.com/TUf9nkbREl

— Rahini (@rahini1207) December 30, 2024