Ναζιστικά σύμβολα, φιγούρες του Χίτλερ και αντικείμενα με τη σβάστικα, βρέθηκαν σε σπίτια του Νοτίου Λιβάνου που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Οι IDF, σε ανάρτησή τους την Παρασκευή, 1η Νοεμβρίου, στον επίσημο λογαριασμό του στο X, ανέβασαν φωτογραφίες από ναζιστικά αντικείμενα που ανακάλυψε σε σπίτια στον Λίβανο. «Ο στόχος της Χεζμπολάχ ήταν πάντα ο ίδιος: Να αφανιστεί το Ισραήλ», αναφέρει.

It’s no coincidence these were found in civilian homes exploited by Hezbollah in southern Lebanon.

Hezbollah’s goal has always been the same: annihilate Israel. pic.twitter.com/hFYS8zaloU

— Israel Defense Forces (@IDF) November 1, 2024

