Μόλις δύο 24ωρα μετά από το μακελειό σε εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ, που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, άλλη μια επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στην ίδια πόλη, αυτή τη φορά μέσα σε εκκλησία.

Συγκεκριμένα, άνδρας χύμηξε σε ιερέα με ένα μαχαίρι, την ώρα που εκείνος κήρυττε στoν Ναό του Καλού Ποιμένος (The Good Shepherd Church) και η τελετή μεταδιδόταν σε ζωντανή σύνδεση στο διαδίκτυο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Ουέικλι, στα δυτικά του Σίδνεϊ, το απόγευμα της Δευτέρας 15 Απριλίου (τοπική ώρα). Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, ο δράστης πλησιάζει αργά τον ιερά και ξαφνικά αρχίζει να τον μαχαιρώνει πολλές φορές, προτού αυτόπτες μάρτυρες τον αφοπλίσουν. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν τουλάχιστον ακόμη τέσσερα άτομα.

An attack on a priest has just been captured on a live stream at the Christ the Good Shepherd Church in the Sydney suburb of Wakeley. pic.twitter.com/s17sHHHVw7

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 15, 2024

