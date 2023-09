Οι καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν πλημμύρες στη Νέα Υόρκη χθες Παρασκευή είναι συνέπεια της κλιματικής αλλαγής και πιθανότατα αντανακλούν μια «νέα κανονικότητα», δήλωσε σήμερα η κυβερνήτης της Πολιτείας, Κάθι Χόκουλ.

Σχεδόν 20 εκατοστά βροχής έπεσαν σε ορισμένα μέρη της πολυπληθέστερης πόλης των ΗΠΑ καθώς καταρρακτώδεις βροχές έπεσαν τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή στις βορειοανατολικές ΗΠΑ. Οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες στους δρόμους της Νέας Υόρκης και παρέλυσαν εν μέρει τη λειτουργία του μετρό και των αεροδρομίων της μεγαλούπολης. Πολλοί σταθμοί του δικτύου του μετρό της πόλης πλημμύρισαν εν μέρει και ορισμένες γραμμές διέκοψαν τη λειτουργία τους.

Store in New York City flooded. 👀

Residents were urged to stay indoors in response to severe flooding. New York State declared a state of emergency due to the heavy rainfall. pic.twitter.com/2E7w74tZE2

— HumanDilemma (@HumanDilemma_) September 30, 2023