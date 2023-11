Η νέα συντηρητική κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας επιβεβαίωσε την Δευτέρα (27/11) την πρόθεσή της να εγκαταλείψει τα πρωτοποριακά μέτρα που είχε υιοθετήσει η χώρα κατά της χρήσης καπνού, μια οπισθοδρόμηση την οποία μία μη κυβερνητική οργάνωση κατήγγειλε ως «τεράστια νίκη για την καπνοβιομηχανία».

Η πρώην Πρωθυπουργός, Τζασίντα Άρντερν είχε καταφέρει να ψηφιστεί πέρυσι από το κοινοβούλιο μια «απαγόρευση του καπνίσματος για μια γενιά, απαγορεύοντας την πώληση τσιγάρων σε οποιονδήποτε έχει γεννηθεί μετά το 2008.

Η πολιτική αυτή είχε χαιρετισθεί από τους ειδικούς στη δημόσια υγεία και τους υπέρμαχους της μάχης κατά του καπνίσματος.

Σχεδόν ταυτόσημα μέτρα ανακοινώθηκαν πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όμως ο νέος Πρωθυπουργός, Κρίστοφερ Λάξον, ο οποίος ανέλαβε τη Δευτέρα (27/11) καθήκοντα, επιβεβαίωσε ότι η Νέα Ζηλανδία θα καταργήσει τους σχετικούς νόμους πριν αυτοί τεθούν σε ισχύ.

Η ένωση κατά του καπνού «Health Coalition Aotearoa» ανακοίνωσε πως η εγκατάλειψη αυτής της πολιτικής είναι μια ύβρις, προς τη χώρα.

«Πρόκειται για μια μείζονα ήττα για τη δημόσια υγεία και μια τεράστια νίκη για την καπνοβιομηχανία, της οποίας τα κέρδη θα αυξηθούν σε βάρος των Νεοζηλανδών», υπογράμμμισε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Ο Κρίστοφερ Λάξον υπερασπίσθηκε την απόφαση αυτή ισχυριζόμενος ότι η απαγόρευση των τσιγάρων θα δημιουργούσε «ευκαιρία για την εμφάνιση μιας μαύρης αγοράς, η οποία σε μεγάλο μέρος είναι μη φορολογούμενη».

Ο νόμος είχε επινοηθεί για να μειωθεί σχεδόν αμέσως ο αριθμός των ανθρώπων που καταναλώνουν καπνό, σε μια χώρα όπου ο αριθμός των ενηλίκων καπνιστών είναι σχετικά χαμηλός.

Ο νόμος προέβλεπε μια σταδιακή αύξηση της κατώτερης ηλικίας για να μπορεί κανείς να αγοράζει προϊόντα καπνού και θα είχε μειώσει δραστικά τον αριθμό των εμπορικών καταστημάτων τα οποία επιτρέπεται να πωλούν καπνό το πολύ σε 600 σε όλη τη χώρα.

– Ανάληψη καθηκόντων –

«Είναι τιμή και τεράστια ευθύνη», δήλωσε ο Λάξον προς τους δημοσιογράφους αφού ορκίσθηκε ως Πρωθυπουργός στη διάρκεια τελετής στην πρωτεύουσα Ουέλινγκτον.

Ο 53χρονος Λάξον αναλαμβάνει καθήκοντα έξι εβδομάδες, μετά τη νίκη του συντηρητικού πολιτικού σχηματισμού του, του Εθνικού Κόμματος, στις βουλευτικές εκλογές, η οποία έβαλε τέλος σε έξι χρόνια διακυβέρνησης των Εργατικών.

«Η υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα είναι να αποκατασταθεί η οικονομία. Οφείλουμε να μειώσουμε το κόστος ζωής και να θέσουμε υπό έλεγχο τον πληθωρισμό ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τα επιτόκια και να κατεβάσουμε τις τιμές των τροφίμων», διευκρίνισε.

Ο Λάξον έγινε ο 42ος Πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, αφού σχημάτισε μια κυβέρνηση συνασπισμού, έπειτα από μακρές διαπραγματεύσεις που έλαβαν τέλος την Παρασκευή( 24/11), έξι εβδομάδες μετά τις εκλογές.

Το Εθνικό Κόμμα του Λάξον σχημάτισε ένα τριμερή συνασπισμό στο 123μελές κοινοβούλιο με το συντηρητικό κόμμα ACT και το λαϊκιστικό κόμμα «Πρώτα η Νέα Ζηλανδία».

Για πρώτη φορά στη Νέα Ζηλανδία, ο ρόλος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης θα μοιραστεί σε δύο 18μηνες θητείες.

Ο επικεφαλής του κόμματος Πρώτα η Νέα Ζηλανδία Ουίνστον Πίτερς, 78 ετών, ορκίσθηκε ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στο πλευρό του Λάξον, όμως θα εγκαταλείψει τα καθήκοντά του στο τέλος του Μαΐου 2025.

Θα αντικατασταθεί από τον επικεφαλής του ACT Ντέιβιντ Σίμουρ για την υπόλοιπη κοινοβουλευτική θητεία, η οποία αναμένεται να διαρκέσει τρία χρόνια.

