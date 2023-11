Ρωσικοί βομβαρδισμοί στην ουκρανική περιφέρεια της Χερσώνας είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άμαχος και να τραυματιστούν άλλοι δύο χθες Πέμπτη, ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησής της, ο Ολεξάντρ Προκούντιν, μέσω Telegram.

Έκανε λόγο για έναν 72χρονο που σκοτώθηκε στο μπαλκόνι του από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας και άλλους δύο τραυματίες.

Η ρωσική πλευρά έκανε λόγο για θύματα στην άλλη όχθη του Δνείπερου ποταμού, στην πόλη Σκάνταβσκ· το πρακτορείο ειδήσεων TASS έκανε λόγο για πέντε νεκρούς και ο διορισμένος από τη Μόσχα περιφερειάρχης της Χερσώνας Βλαντίμιρ Σάλντα αναφέρθηκε μέσω Telegram σε 11 τραυματίες που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.

Ο Μαρκ Κρούτοφ του Radio Free Europe/Radio Liberty ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) ότι ουκρανικό πλήγμα με πύραυλο που εκτοξεύθηκε από αμερικανικής κατασκευής σύστημα HIMARS είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν «ανώτεροι Ρώσοι αξιωματικοί», επικαλούμενος «τόσο ρωσικές όσο και ουκρανικές πηγές».

1/2 Geolocation of the Ukrainian HIMARS strike on Skadovsk in the occupied Kherson oblast. Destroyed is a second floor of the 2 floor brick building. 46.112865, 32.914884. Several high ranked Russian officers are killed, according to both Russian and Ukrainian sources. pic.twitter.com/L6rZmmwOBw

— Mark Krutov (@kromark) November 9, 2023