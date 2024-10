Ακόμα ένα μέλος της Χαμάς φαίνεται να έχει χάσει τη ζωή του, σύμφωνα με το Ισραήλ. Ο λόγος για τον de facto επικεφαλής της κυβέρνησης στη Γάζα, Rawhi Mushtaha.

Οι IDF εξέδωσαν σχετική ανακοίνωση, αναφέροντας πως «ο Rawhi Mushtaha “εξοντώθηκε” μαζί με τα μέλη της Χαμάς Sameh al-Siraj και Sami Oudeh, σε ένα χτύπημα πριν από τρεις μήνες».

Σύμφωνα με το SkyNews, που επικαλείται πηγές εκ των έσω, η Χαμάς δεν ανακοίνωσε τους εν λόγω θανάτους ποτέ για να «αποτρέψει το πλήγμα στο ηθικό και τη λειτουργία των τρομοκρατικών της επιχειρήσεων».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν ένα υπόγειο συγκρότημα που χρησίμευε ως κέντρο διοίκησης, στο οποίο «κρύβονταν» οι τρεις άνδρες.

Approximately 3 months ago, in a joint IDF and ISA strike in Gaza, the following terrorists were eliminated:

🔴Rawhi Mushtaha, the Head of the Hamas government in Gaza

🔴Sameh al-Siraj, who held the security portfolio on Hamas’ political bureau and Hamas’ Labor Committee

Sami Oudeh

