Ένα μαχητικό αεροσκάφος F18 της ισπανικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη σήμερα στην ανατολική Ισπανία, σκοτώνοντας ακαριαία τον πιλότο του αεροσκάφους, ο οποίος δεν κατάφερε να ενεργοποιήσει έγκαιρα το σύστημα εκτίναξης του καθίσματος, σύμφωνα με τις αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι κοντά στην πόλη Περαλέχος, κοντά στην πόλη Τερουέλ στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία σε ανάρτηση στο X.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο πιλότος, ένας αντισμήναρχος, σκοτώθηκε στο δυστύχημα. «Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του», τόνισε το υπουργείο Άμυνας, σε δημοσίευμα που δείχνει φωτογραφία του θύματος.

Εικόνες από το αεροπορικό στρατιωτικό δυστύχημα που μεταδόθηκαν από το περιφερειακό τηλεοπτικό κανάλι Aragon TV δείχνουν μια πυκνή στήλη καπνού να υψώνεται από μια κακοτράχαλη, δασώδη περιοχή.

💥💥 🇪🇸F-18 fighter jet crashes during exercise near Peralejos in eastern Spain, killing the pilot pic.twitter.com/SKnlX1yZWu

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— MutedVoices (@WW3_LIVE) October 4, 2024