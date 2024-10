Ο γαμπρός του δολοφονηθέντος ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα σκοτώθηκε σήμερα από ισραηλινό πλήγμα στη Δαμασκό, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές.

Πρόκειται για τον Χασάν Τζάφαρ Κασίρ, αδελφό του Μοχάμεντ Τζάφαρ Κασίρ ο οποίος σκοτώθηκε χθες Τρίτη σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό, όπως μεταδίδει το δίκτυο Sky News Arabic.

Breaking. Target of the Israeli airstrike in #Damascus was Nasrallah’s son-in-law, Hassan Qassir. He was killed.

His brother, a prominent Hezbollah financier, was killed few days ago in Beirut. https://t.co/52RzIsQBOP pic.twitter.com/0WoRmP09kv

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) October 2, 2024