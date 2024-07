Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως έπληξαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη «τρομοκράτες» που χρησιμοποιούσαν «δομές σχολείου στην περιοχή Νουσέιρατ», στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ιατρική πηγή στο νοσοκομείο Αλ Άουντα της Νουσέιρατ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έφθασαν εκεί πολλοί τραυματίες έπειτα από την επίθεση στην είσοδο σχολείου του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA).

«Με βάση πληροφορίες και με τη χρήση πυρομαχικών ακριβείας, (η ισραηλινή πολεμική αεροπορία) έπληξε τρομοκράτες που διεξήγαγαν τρομοκρατικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας δομές σχολείου στην περιοχή της Νουσέιρατ για να προφυλαχθούν», αναφέρει ανακοίνωση του στρατού.

Το Ισραήλ κατηγορεί συστηματικά τους ένοπλους βραχίονες της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Τζιχάντ ότι παραβιάζουν «το διεθνές δίκαιο» χρησιμοποιώντας «πολιτικές υποδομές» και «χρησιμοποιώντας τους κατοίκους (της Λωρίδας της Γάζας) ως ανθρώπινες ασπίδες για (να διαπράττουν) τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του κράτους του Ισραήλ».

Πρόκειται για την τρίτη επίθεση που βάζει στο στόχαστρο σχολείο τα τελευταία 24ωρα. Προχθές Κυριακή, χτυπήθηκε σχολείο που διαχειρίζεται το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στην πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι. Μια ημέρα νωρίτερα, δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό του Ισραήλ εναντίον σχολείου, επίσης στη Νουσέιρατ, όπου έχουν βρει καταφύγιο χιλιάδες εκτοπισμένοι και διαχειρίζεται ο ΟΗΕ. Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα κατήγγειλε την «ειδεχθή σφαγή» αυτή.

Από την πλευρά του, ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε πως η αεροπορία στοχοποίησε «πολλούς τρομοκράτες» στον «τομέα του σχολείου αλ Τζαούνι της UNRWA».

«Η τοποθεσία αυτή χρησιμοποιείτο για να κρύβονται όπλα και ως επιχειρησιακή υποδομή από όπου διεξάγονταν επιθέσεις εναντίον (ισραηλινών) στρατιωτικών», υποστήριξε σε ανακοίνωσή του, συμπληρώνοντας πως έλαβε «πολλά μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμών αμάχων».

9 months into the war, our troops keep finding your personnel and equipment in service of Hamas.

Recently, while searching a compound with a school and a clinic in the area of Shejaiya, our soldiers located a weapons production site and dozens of weapons, including mortars,… https://t.co/DlZ2H9Z6sT pic.twitter.com/KeTUG7Dxgn

— Israel Defense Forces (@IDF) July 8, 2024