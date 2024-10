Ο Ντόναλντ Τραμπ αποπειράθηκε να αξιοποιήσει στο έπακρο από επικοινωνιακή σκοπιά χθες Τετάρτη γκάφα του απερχόμενου προέδρου Τζο Μπάιντεν, εμφανιζόμενος στο κάθισμα του συνοδηγού απορριμματοφόρου, καθώς πλέον έχει εισέλθει στην τελική της ευθεία η εκστρατεία ενόψει των προεδρικών εκλογών, της αναμέτρησης του Ρεπουμπλικάνου με την αντιπρόεδρο και υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις, την ερχόμενη Τρίτη 5η Νοεμβρίου.

Ο κ. Μπάιντεν περιέπλεξε τα πράγματα για την αντιπρόεδρο Χάρις, η σύγκρουση της οποίας με τον προκάτοχό του αναγγέλλεται εξαιρετικά αμφίρροπη, χαρακτηρίζοντας «σκουπίδια» τους οπαδούς του μεγιστάνα, προτού ο ίδιος ο πρόεδρος και η ομάδα του προσπαθήσουν να ανασκευάσουν.

Αλλά το κακό είχε γίνει ήδη, στην κορύφωση της ήδη πικρής εκστρατείας, στην οποία κάθε πλευρά σπεύδει να εκμεταλλευτεί το παραμικρό ολίσθημα της άλλης πλευράς, καθώς οι δυο αντίπαλοι δίνουν μάχη για κάθε ψήφο στις «swing states», τις επτά διεκδικούμενες πολιτείες που χαρακτηρίζονται κλειδί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε εξαρχής, με έντονο τρόπο, τη δήλωση του Τζο Μπάιντεν, κρίνοντας πως ο Δημοκρατικός πρόεδρος «επιτέλους είπε» τι «σκέφτεται» για τους υποστηρικτές του.

Προτού επανέλθει χθες, με φωσφορίζον γιλέκο, στο κάθισμα του συνοδηγού του απορριμματοφόρου στο οποίο ήταν γραμμένο το επώνυμό του.

Ανέβηκε σ’ αυτό και απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους μέσα από το απορριμματοφόρο τους ρώτησε: «Πώς σας φαίνεται το σκουπιδιάρικο μου;» προσθέτοντας «αυτό είναι για τη Καμάλα και τον Τζο Μπάιντεν».

Κατόπιν, φορώντας ακόμη το γιλέκο, είπε σε οπαδούς του κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας του, «η Κάμαλα κι ο Τζο σας μεταχειρίζονται σαν σκουπίδια, όμως εγώ σας θεωρώ την ψυχή της Αμερικής».

