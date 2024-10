Ένα νέο βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός στρατός (IDF) το οποίο δείχνει τη στιγμή της εξουδετέρωσης του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ. Στα πλάνα του βίντεο που έδωσε στην δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός, φαίνεται η στιγμή που το τανκ στοχεύει και ανοίγει πυρ κατά της οικίας που κρυβόταν ο ηγέτης της Χαμάς στην περιοχή Τελ αλ-Σουλτάν της Ράφα.

The IDF releases footage of the tank firing at the at the building in which Yahya Sinwar was hiding on Wednesday. One of the tank shells killed the Hamas leader. pic.twitter.com/JEAqCWejOF

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Lazar Berman (@Lazar_Berman) October 18, 2024