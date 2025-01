Τουλάχιστον 60 άνθρωποι είναι νεκροί κι αρκετοί ακόμη είναι τραυματίες ύστερα από ανατροπή βυτιοφόρου που μετέφερε βενζίνη σήμερα στη βόρεια Νιγηρία.

Από την ανατροπή του βυτιοφόρου προκλήθηκε διαρροή βενζίνης και έκρηξη, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφάλειας οδικού δικτύου της χώρας (FRSC).

Το δυστύχημα στην πολιτεία του Νίγηρα, έγινε μετά από μία παρόμοια έκρηξη στην πολιτεία Τζιγκάουα τον Οκτώβριο του 2024, με συνέπεια το θάνατο 147 ανθρώπων. Επρόκειτο για μία από τις χειρότερες τραγωδίες στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής.

🇳🇬 Over 60 killed after a fuel tanker explodes in northern #Nigeria, local media reports. pic.twitter.com/yYcnK0dUEw

— Sputnik Africa (@sputnik_africa) January 18, 2025

