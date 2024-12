Βομβιστική επίθεση που αποδίδεται σε συμμορία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό έξι άλλων στην πολιτεία Ζάμφαρα της βορειοδυτικής Νιγηρίας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο μαρτυρίες κατοίκων και αξιωματικό του στρατού.

Πάνοπλες συμμορίες έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις τους στο βορειοδυτικό τμήμα της Νιγηρίας, καταφεύγοντας το τελευταίο διάστημα σε τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών κατά μήκος κεντρικών δρόμων, επιδιώκοντας να προκαλέσουν όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα.

Δύο αυτόπτες μάρτυρες, οι Μπέλο Ντανσάντο και Αμπουμπακάρ Ισμαήλ, δήλωσαν στο Reuters πως τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι έξι τραυματίστηκαν όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν ανατινάχθηκε με εκρηκτικό μηχανισμό.

