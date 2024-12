Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από δυστύχημα με λεωφορείο στη Νορβηγία, που συνέβη σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή Hadsel στη βορειοδυτική ακτή.

Το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε νερό, σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NRK.

Ο Bent Are Eilertsen, αρχηγός της αστυνομικής περιφέρειας Nordland, δήλωσε ότι πιστεύει ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 60 έως 70 άτομα.

Πρόσθεσε ότι η έκταση των ζημιών είναι ασαφής.

Ορισμένοι από τους επιβάτες μεταφέρθηκαν σε κοντινό σχολείο, συνέχισε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το νορβηγικό πρακτορείο VG, το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στη λίμνη Åsvatnet. Στην περιοχή έχουν σταλεί υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων ελικοπτέρων διάσωσης και εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού.

Υπήρξαν αναφορές για ισχυρό άνεμο και χιονοπτώσεις, σύμφωνα με τοπικούς δημοσιογράφους.

