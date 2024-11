Ως ύποπτος για βιασμό συνελήφθη ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ της Νορβηγίας.

Ο 27χρονος Μάριους Μποργκ Χοϊμπί, γεννημένος από προηγούμενο γάμο της μητέρας του, φέρεται ως ύποπτος για «σεξουαλική επαφή με άτομο που ήταν αναίσθητο ή ανίκανο να αντισταθεί σε αυτή την πράξη», ανέφερε η νορβηγική αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

#BREAKING Norwegian police said Tuesday that Marius Borg Hoiby, the 27-year-old son of Norwegian Crown Princess Mette-Marit, has been arrested on suspicion of rape pic.twitter.com/JYBb495g3i

— AFP News Agency (@AFP) November 19, 2024