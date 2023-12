Ο φυλακισμένος επικριτής του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι μεταφέρθηκε σε σωφρονιστική αποικία σε περιοχή της Αρκτικής στη βόρεια Ρωσία.

Η είδηση έγινε γνωστή από την εκπρόσωπό του, αφότου οι υποστηρικτές του είχαν χάσει επαφή, για περισσότερες από δύο εβδομάδες.

«Ο Ναβάλνι εντοπίστηκε στη σωφρονιστική αποικία IK-3 στο Χαρπ, στην περιοχή Γιαμάλ-Νένετς, σε απόσταση περίπου 1.900 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Μόσχας», δήλωσε η εκπρόσωπός του Κίρα Γιάρμις.

Οι υποστηρικτές του Ναβάλνι, οι οποίοι προετοιμάζονταν για την αναμενόμενη μεταγωγή του σε μια αποικία «ειδικού καθεστώτος», τη σκληρότερη βαθμίδα στο σωφρονιστικό σύστημα της Ρωσίας, είχαν πει πως οι δικηγόροι του δεν τον είχαν δει από την 6η Δεκεμβρίου και είχαν σημάνει συναγερμό για την τύχη του.

