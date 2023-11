Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι μια 4χρονη Αμερικανίδα που είχε απαχθεί από τη Χαμάς είναι μεταξύ των ομήρων που απελευθερώθηκαν σήμερα (26/11).

«Είναι ελεύθερη και βρίσκεται πλέον στο Ισραήλ», είπε ο Μπάιντεν εκφράζοντας την ελπίδα να απελευθερωθούν και άλλοι Αμερικανοί σύντομα.

Πρόκειται για την Άμπιγκειλ Ίνταν η οποία έκλεισε τα 4 της χρόνια μόλις πριν από δύο ημέρες. Την απελευθέρωσή της είχε προαναγγείλει νωρίτερα ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC. «Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι μια (Αμερικανίδα) όμηρος θα απελευθερωθεί σήμερα. Αλλά δεν θα είμαστε σίγουροι μέχρι να την δούμε ασφαλή εκτός της Γάζας», πρόσθεσε.

Το παιδί απήχθη στις 7 Οκτωβρίου από τη Χαμάς. «Είδε να σκοτώνουν τους γονείς της μπροστά στα μάτια της», είπε ο Σάλιβαν.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, από τη Μασαχουσέτη όπου βρίσκεται, ο πρόεδρος Μπάιντεν επιβεβαίωσε ότι θα μιλήσει σύντομα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Είπε επίσης ότι στόχος του είναι να συνεχιστεί η κατάπαυση του πυρός και μετά την Δευτέρα, τουλάχιστον για όσο διάστημα απελευθερώνονται άνθρωποι. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι θα αφεθούν ελεύθεροι και άλλοι Αμερικανοί όμηροι. «Δεν θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε μέχρι όλοι οι όμηροι να επιστρέψουν στους αγαπημένους τους», διαβεβαίωσε.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, oι Αμερικανοί πολίτες που απήχθησαν από τη Χαμάς ήταν δέκα, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες και η μικρή Αμπιγκέιλ. «Δεν έχουμε αποδείξεις ζωής για κανέναν τους», είπε νωρίτερα ο Σάλιβαν σε άλλη συνέντευξη, στο δίκτυο ABC.

3-year-old Avigail Idan was kidnapped to Gaza. Hamas terrorists murdered her father, Roee in Kibbutz Kfar Gaza. After that they murdered her mother Samdar in front of the eyes of her two brothers, Amalia and Michael. She ran away covered in father's blood to the neighbors house.… pic.twitter.com/XMcDhLGTkh

— ilana curiel (@ilanacuriel) October 23, 2023