Την πρώτη του συνέντευξη από το Οβάλ γραφείο παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγα εικοσιτετράωρα μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

O αμερικανός πρόεδρος απάντησε στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου Σον Χάνιτι, από το τηλεοπτικό δίκτυο FOX News.

Τι είπε για την προεδρία Μπάιντεν

Στο ξεκίνημα της συνέντευξής του, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τον Τζο Μπάιντεν για τις απονομές χάριτος, σε κάποια μέλη της οικογένειάς του, αλλά και σε δημόσιους λειτουργούς, όπως ο Άντονι Φάουτσι, πoυ χειρίστηκε την υπόθεση Covid, λέγοντας ότι ήταν λυπηρό που δεν έδωσε χάρη και στον ίδιο του τον εαυτό.

Όταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο του Fox News αν θα ήθελε το Κογκρέσο να ερευνήσει τον προκάτοχό του, ο Τραμπ απάντησε σιβυλλικά: «Πιστεύω ότι θα αφήσω το Κογκρέσο να αποφασίσει».

Μάλιστα, δεσμεύτηκε για μία ακόμη φορά να απελάσει από τις ΗΠΑ εκατομμύρια μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα, διαβεβαιώνοντας ότι «χιλιάδες τρομοκράτες» βρίσκονται στη χώρα λόγω της μεταναστευτικής πολιτικής που ακολούθησε ο προκάτοχός του.

Για την δολοφονία Κένεντι

Όταν ο δημοσιογράφος επανέφερε το ερώτημα για την δολοφονία Κένεντι και τις παλιότερες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο Τραμπ είπε ότι θα επιδιώξει να έρθουν στο φως έγγραφα που αφορούν την δολοφονία του Τζον Κένεντι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ήδη κατά την διάρκεια της πρώτης του θητείας είχε επιτρέψει να δημοσιευθούν έγγραφα για την εν λόγω υπόθεση, ωστόσο πρόσθεσε ότι ο πρώην επικεφαλής της CIA και ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, τον παρότρυνε να μην συνεχίσει με την δημοσίευση περαιτέρω εγγράφων.

Τον Οκτώβριο του 2017, η κυβέρνηση των ΗΠΑ δημοσίευσε 2.800 έγγραφα για την δολοφονία του πρώην προέδρου της χώρας. Ωστόσο, η διαδικασία σταμάτησε ύστερα από αιτήματα της τελευταίας στιγμής από τις υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών.

«Απλώς δεν είναι η κατάλληλη στιγμή» είπε ο Πομπέο στον Τραμπ, σύμφωνα με τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Το TikTok και η συλλογή προσωπικών δεδομένων

Σχετικά με την εφαρμογή του ΤικΤοκ ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ανησυχία του για την συλλογή προσωπικών δεδομένων από την κινεζική πλατφόρμα.

«Γιατί είναι τόσο σημαντικό για την Κίνα να κατασκοπεύει του νέους; Είναι νέα παιδιά που βλέπουν σαν τρελά βίντεο;» αναρωτήθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Και πρόσθεσε ότι η πλατφόρμα που ανήκει στην κινεζική εταιρεία ByteDance είναι «μια κατασκοπευτική εφαρμογή για τους κομμουνιστές Κινέζους». Για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις μάλιστα, πρόσθεσε: «Μπορείτε όμως να το πείτε για όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται στην Κίνα – κοίτα τα τηλέφωνά μας είναι φτιαγμένα κυρίως στην Κίνα, έχουμε τόσα πράγματα που κατασκευάζονται στην Κίνα, οπότε γιατί δεν αναφερόμαστε σε αυτό;».

Φωτιές στην Καλιφόρνια

Ο αμερικανός πρόεδρος μίλησε και για τις φωτιές στην Καλιφόρνια, κατηγορώντας τον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Γκάβιν Νιούσομ για την πολιτική του.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν πρέπει να παράσχει τίποτα στην Καλιφόρνια αν δεν αλλάξει πρώτα την πολιτική της για την παροχή ύδρευσης.

Την ώρα που μαίνονται οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί στη συνέντευξή του ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να καταργήσει την ομοσπονδιακή υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων (FEMA).

Trump: “FEMA is gonna be a whole big discussion very shortly, because I’d rather see the states takes care of their own problems.” pic.twitter.com/wiwRCeqSMc — Aaron Rupar (@atrupar) January 23, 2025

«Η FEMA δεν έκανε τη δουλειά της τα τέσσερα τελευταία χρόνια», εκτίμησε.

«Η FEMA θα είναι μια μεγάλη συζήτηση που θα αρχίσει πολύ σύντομα, διότι θα προτιμούσα να δω τις πολιτείες να αναλαμβάνουν τα προβλήματά τους», πρόσθεσε.

«Αγαπάω την Οκλαχόμα, αλλά ξέρετε κάτι, αν πληγούν από ανεμοστρόβιλο ή κάτι τέτοιο, ας αφήσουμε την Οκλαχόμα να το λύσει. Και μετά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μπορεί να τους βοηθήσει με τα χρήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.