Είναι περισσότερο γνωστός για τη συγκέντρωση παγκόσμιας υποστήριξης για την Ουκρανία, ωστόσο ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν πήρε την Τετάρτη ένα άλλο αγαπημένο εργαλείο της διπλωματίας – την κιθάρα του.

Ο Άντονι Μπλίνκεν που υπήρξε φανατικός οπαδός της μουσικής σε όλη του τη ζωή αλλά έγινε κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ έδειξε τις ικανότητές του στην κιθάρα αλλά και στο τραγούδι, καθώς εγκαινίασε μια νέα πρωτοβουλία μουσικής διπλωματίας μέσω της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στέλνουν κορυφαίους καλλιτέχνες σε χώρες όπως η Κίνα και η Σαουδική Αραβία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μετά τις εμφανίσεις στην επίσημη αίθουσα υποδοχής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ από καλλιτέχνες όπως το είδωλο της τζαζ Χέρμπι Χάνκοκ, ο Ντέιβ Γκρολ των Nirvana και των Foo Fighters και ο ανερχόμενος νεαρός τραγουδιστής της ποπ Γκέιλ, ο Άντονι Μπλίνκεν ανέβηκε ο ίδιος στη σκηνή, αστειευόμενος ότι σίγουρα θα «καθαρίσει το πάτωμα».

JUST IN: Biden’s Secretary of State @ABlinken enjoying himself with a guitar as GOP candidates say America is weaker at home and abroad under Biden and Blinken. WATCH pic.twitter.com/H48Z2UiMJf

— Simon Ateba (@simonateba) September 28, 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ