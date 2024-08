Οι Γερμανοί εισαγγελείς κατονόμοσαν τον 26χρονο Σύρο που θεωρείται ύποπτος για τις επιθέσεις με μαχαίρια, που προκάλεσαν τον θάνατο τριών και τον τραυματισμό οκτώ ατόμων, στο φεστιβάλ του Ζόλινγκεν στη Γερμανία.

Οι εισαγγελείς δεν αναφέρθηκαν στο επώνυμό του, λόγω της γερμανικών νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, και δήλωσαν ότι είναι ύποπτος ως μέλος του Ισλαμικού Κράτους.

Πρόσθεσαν ακόμα ότι ερευνούν τον ύποπτο για διασυνδέσεις με την εξτρεμιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, αφού ανέλαβε την ευθύνη για την θηριωδία της Παρασκευής, κατά την οποία ο δράστης στόχευε στον λαιμό των θυμάτων του, θέλοντας ξεκάθαρα να προκαλέσει θανάσιμα χτυπήματα.

Ερευνούν επίσης τον άνδρα, ο οποίος είχε ζητήσει άσυλο στη Γερμανία, ως ύποπτος για φόνο, απόπειρα ανθρωποκτονίας και συμμετοχή σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι «λόγω των ριζοσπαστικών ισλαμιστικών του πεποιθήσεων» προσπάθησε να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους που θεωρούσε άπιστους, μαχαιρώνοντάς τους επανειλημμένα στο λαιμό και στο πάνω μέρος του σώματος.

Η ενημέρωση έγινε αφότου η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, χωρίς να παράσχει περαιτέρωστοιχεία. Μια γυναίκα, 56 ετών και δύο άνδρες, ηλικίας 56 και 67 ετών, σκοτώθηκαν σε ένα φεστιβάλ για τον εορτασμό της 650ης επετείου της πόλης.

Το χρονικό της παράδοσης του Σύριου

Ο 26χρονος Σύρος Ίσα Αλ Χ. παραδόθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, 24 Αυγούστου, σε αστυνομικούς που εκτελούσαν περιπολία, δηλώνοντας πως είναι ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι στο Ζόλινγκεν, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι πέντε.

«Είμαι αυτός που ψάχνετε», φέρεται – σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας Bild – να δήλωσε ο 26χρονος, ο οποίος φορούσε βρώμικα ρούχα, λερωμένα με αίμα.

«Έχουμε υπό κράτηση τον ύποπτο που αναζητούμε όλη μέρα (όλο το Σάββατο)», επιβεβαίωσε περί τα μεσάνυχτα στο ARD ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ο Χέρμπερτ Ρόιλ.

Το περιοδικό Der Spiegel ανέφερε ότι ο Ίσα Αλ Χ. γεννήθηκε στη συριακή πόλη Ντέιρ Εζούρ και έφτασε στη Γερμανία τον Δεκέμβριο του 2022. Ζήτησε άσυλο στο Μπίλεφελντ και έναν χρόνο αργότερα έλαβε «επικουρική προστασία», την οποία εξασφαλίζουν συχνά πρόσφυγες από χώρες όπου μαίνονται εμφύλιες συρράξεις.

Κατά το Der Spiegel, πρόκειται για σουνίτη μουσουλμάνο, ο οποίος μέχρι τώρα δεν ήταν γνωστός στις Αρχές ως εξτρεμιστής ισλαμιστής.

“The suspected perpetrator of the #Solingen attack has been captured: More than 24 hours after the assault, the Syrian national Issa al H., 26, turned himself in to a police patrol on Saturday evening, according to @derspiegel. Security sources reported that his clothing was… https://t.co/xtyNSgxQhO

— Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) August 24, 2024