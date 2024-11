Το Economist δίνει στην Κάμαλα Χάρις το προβάδισμα και μαζί και την καρέκλα του προέδρου των ΗΠΑ με ποσοστό 56%!

Η ίδια πάντως θα περάσει τη μέρα της κινητοποιώντας τους ψηφοφόρους της πολιτείας μέσω ραδιοφωνικών συνεντεύξεων προτού παρευρεθεί σε ένα οικογενειακό δείπνο, το οποίο αποκάλεσε παράδοση.

Η μετάβαση στην Χάρις ως υποψήφια των Δημοκρατικών ήταν αρκετή για να αναζωογονήσει τους Δημοκρατικούς και να εστιάσει ξανά την προσοχή στον Τραμπ και στις διαμάχες που τον περιβάλλουν τα τελευταία εννιάμισι χρόνια.

Η εκστρατεία επί πληρωμή των μέσων ενημέρωσης της αντιπροέδρου, μαζί με τους συμμάχους της, επικεντρώθηκε σε δύο θέματα: να τοποθετήσει την Χάρις ως πρωταθλητή της μεσαίας τάξης (και τον Τραμπ ως τον εαυτό του και άλλους πλούσιους) και την προστασία των δικαιωμάτων των αμβλώσεων. Αυτό βοηθά την Χάρις να κλείσει το χάσμα με τον Τραμπ στον χειρισμό του Νο. 1 ζητήματος των ψηφοφόρων: της οικονομίας. Και τα δικαιώματα των αμβλώσεων και η ιστορία των μισογυνιστικών δηλώσεων του Τραμπ τροφοδοτούν ένα ιστορικό χάσμα μεταξύ των φύλων.

Πάντως τώρα σύμφωνα με το Economist νικήτρια των εκλογών θα είναι η Κάμαλα Χάρις με ποσοστό 56%!

Kamala Harris’s chances of winning have risen from 50% to 56% in the final update of our presidential model https://t.co/QIREJqpIbV pic.twitter.com/9sRmVxfMX0

— The Economist (@TheEconomist) November 5, 2024