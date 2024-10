Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) Ντανιέλ Χαγκάρι αναφέρει πως επί του παρόντος δεν υπάρχουν αλλαγές στις οδηγίες προς τους πολίτες, καθώς το Ισραήλ εξαπολύει επίθεση εναντίον του Ιράν.

«Οι IDF είναι πλήρως προετοιμασμένες, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις από το Ιράν και τους πληρεξουσίους του στην περιοχή», δήλωσε.

Ο Χαγκάρι ανέφερε ότι αξιολογείται διαρκώς η κατάσταση και καλεί τους πολίτες να βρίσκονται σε εγρήγορση, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

