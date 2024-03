Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Αλβανία η συμπεριφορά του πρωθυπουργού της χώρας, Έντι Ράμα, ο οποίος όχι μόνο αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφου, αλλά και την έσπρωξε προτού αποχωρήσει.

Αποδέκτης της εν λόγω ενέργειας ήταν η δημοσιογράφος Αμπρόζια Μέτα, η οποία ρώτησε σχετικά με ένα επενδυτικό σχέδιο στο νησί Σαζάν.

«Η άρνηση και η αποφυγή του πρωθυπουργού για μια συγκεκριμένη απάντηση συνοδεύτηκε από εκφοβιστική γλώσσα και παραβίαση της δεοντολογίας, μέχρι και παραβίαση της σωματικής ακεραιότητας του δημοσιογράφου» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Αλβανών Δημοσιογράφων. Μέσα ενημέρωσης στη γειτονική χώρα μιλούν για νέο ρεκόρ απειλών και εκβιασμών από τον πρωθυπουργό ενάντια σε κάθε ελεύθερη φωνή.

#Albania: Women Press Freedom denounces PM Edi Rama’s aggression towards #AmbroziaMeta. It is unacceptable to push a reporter. Not the first time the leader has shown contempt toward critical press. We stand with Meta & demand Rama apologizes & treats journalists with respect. pic.twitter.com/nvYqI6BByD

— #WomenInJournalism (@CFWIJ) March 19, 2024

