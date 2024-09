Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συνέστησε σήμερα στους Λιβανέζους πολίτες «να απομακρυνθούν από τις επικίνδυνες ζώνες», τη στιγμή που οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν στόχους της οργάνωσης Χεζμπολάχ, στο νότιο και ανατολικό Λίβανο.

«Σας παρακαλώ, απομακρυνθείτε από τον κίνδυνο τώρα. Όταν τελειώσει η επιχείρησή μας, θα μπορέσετε να επιστρέψετε με ασφάλεια στα σπίτια σας» είπε στα αγγλικά, σε μια βιντεοσκοπημένη δήλωσή του που μεταδόθηκε αφού ανακοινώθηκε ότι ο ισραηλινός στρατός έπληξε «περίπου 800 στόχους» της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Message for the people of Lebanon: pic.twitter.com/gNVNLUlvjm

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 23, 2024