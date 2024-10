Το IDF επιβεβαίωσε ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Χεζμπολάχ στόχευσε το βράδυ της Κυριακής μια στρατιωτική βάση κοντά στην Μπινιαμίνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν σοβαρά. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, ενώ οι οικογένειές τους έχουν ειδοποιηθεί. Το IDF διερευνά το περιστατικό.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του IDF, Αντιναύαρχος Daniel Hagari, επιβεβαίωσε ότι η επίθεση έγινε γύρω στις 7 μ.μ. όταν ένα drone της Χεζμπολάχ διείσδυσε από τον Λίβανο και χτύπησε τη βάση. Ο Χάγκαρι τόνισε ότι η απειλή από τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV) είναι ένα επίμονο ζήτημα από την αρχή του πολέμου και το IDF έχει δεσμευτεί να βελτιώσει την άμυνά του. Διαβεβαίωσε ότι ο στρατός διερευνά πώς το drone απέφυγε τον εντοπισμό του από τα ισραηλινά συστήματα αεράμυνας.

Οι περισσότεροι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε ιατρικό κέντρο στην Χαντέρα και άλλοι σε νοσοκομεία σε κοντινές περιοχές, όπως στην Χάιφα.

Major drone attack by Hezbollah on the Golani Brigade camp in Binyamina, south of Haifa.

The Golani Brigade is an elite unit of the Israeli army involved in Israel’s war on Lebanon.

Hezbollah announced that the attack was launched “in support of our steadfast Palestinian people… pic.twitter.com/yUbEAnXjha

— In Context (@incontextmedia) October 13, 2024