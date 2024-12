Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι βοηθά τις δυνάμεις του ΟΗΕ να “απωθήσουν” μια επίθεση στη Συρία στα όρια με το τμήμα του συριακού υψιπέδου του Γκολάν που έχει καταλάβει και προσαρτήσει το Ισραήλ.

«Ένοπλοι επιτέθηκαν σε φυλάκιο του ΟΗΕ στην περιοχή Χάντερ της Συρίας», τονίζει ο στρατός σε ανακοίνωσή του, αναφερόμενος σε μια πόλη που βρίσκεται στην άκρη της ελεγχόμενης από τον ΟΗΕ ουδέτερης ζώνης στο Γκολάν, επισημαίνοντας ότι «βοηθά τις δυνάμεις του ΟΗΕ να αποκρούσουν την επίθεση».

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι ενίσχυσε τις δυνάμεις του σε αυτήν την περιοχή, την οποία το Ισραήλ κατέλαβε από τη Συρία κατά τη διάρκεια του Πολέμου των Έξι Ημερών το 1967.

Το 1974, μια δύναμη του ΟΗΕ στάλθηκε σε μια ουδέτερη ζώνη για να παρακολουθεί την τήρηση της εκεχειρίας.

Καθώς, αντάρτες υπό τη διοίκηση ριζοσπαστών ισλαμιστών πραγματοποιούν μια θεαματική επίθεση στη Συρία την τελευταία και πλέον εβδομάδα, ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι θα συνεχίσει να ενεργεί “για την προστασία του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του”.

«Πρέπει να διεξάγουμε αξιολόγηση της κατάστασης κάθε λίγες ώρες. Σε αυτόν τον ρυθμό, κάθε γεγονός εδώ καθορίζει το νέο πρότυπο και προκαλεί αλλαγές. Για να κατανοήσουμε τις εξελίξεις, παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ στενά με όλη μας τη νοημοσύνη. Η πρωταρχική εστίαση είναι στην παρατήρηση των κινήσεων και των συμφερόντων του Ιράν, που είναι η κορυφαία προτεραιότητά μας», ανέφερε ο αρχηγός του Ισραηλινού Στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι, για το χάος στη Συρία και πρόσθεσε στη συνέχεια:

IDF chief on Syria chaos: “We must conduct a situational assessment every few hours. At this cadence, every event here defines the new standard and causes changes. In order to understand developments, we are monitoring the situation very closely with all our… pic.twitter.com/ozVuNQaFbS

— Jotam Confino (@mrconfino) December 7, 2024