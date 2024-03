Ο Καναδάς μίσθωσε ελικόπτερα για να απομακρύνει εσπευσμένα υπηκόους του εγκατεστημένους στην Αϊτή, καθώς οι εμπορικές αεροπορικές συνδέσεις με την Πορτ-ο-Πρενς έχουν κοπεί, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η καναδική κυβέρνηση.

Ωστόσο οι πρώτες πτήσεις που προβλεπόταν να γίνουν εντός της ημέρας προς τη γειτονική Δομινικανή Δημοκρατία τελικά δεν κατέστη δυνατό να προχωρήσουν, αντίθετα με ό,τι είχε ανακοινωθεί προηγουμένως.

