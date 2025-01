Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε χθες Παρασκευή αυτό που αποκάλεσε «δηλητήριο του αντισημιτισμού που αυξάνεται στον κόσμο» μετά την επίσκεψή του στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου, πρώην γερμανικό στρατόπεδο συγκέντρωσης των Ναζί.

Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται την ώρα που πολλές διεθνείς αντιπροσωπείες αναμένονται στην προγραμματισμένη τελετή στις 27 Ιανουαρίου για τα 80 χρόνια της απελευθέρωσης από τον σοβιετικό Κόκκινο Στρατό του στρατοπέδου θανάτου που χτίστηκε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην κατεχόμενη Πολωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ θα παραστεί στην τελετή αυτή, δήλωσαν τη Δευτέρα τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ανακοινώνοντας την πρώτη επίσκεψη του Βρετανού μονάρχη σε αυτό το πρώην στρατόπεδο εξόντωσης.

«Καταδικάζουμε ασταμάτητα αυτό το μίσος και λέμε με τόλμη ποτέ ξανά», δήλωσε ο Στάρμερ.

The truth that I have seen here today will stay with me for the rest of my life.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

So too, will my determination to defend that truth, to fight the poison of antisemitism and hatred in all its forms. pic.twitter.com/RCoIv1FfK5

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) January 17, 2025