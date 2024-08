Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν επαναβεβαίωσε χθες Κυριακή, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκάλαντ, την «ακλόνητη υποστήριξη των ΗΠΑ» στην «ασφάλεια του Ισραήλ» και στην υπεράσπισή του σε περίπτωση επίθεσης του Ιράν, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του στο Πεντάγωνο.

Οι δυο άνδρες συζήτησαν για τις «κινήσεις» των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων —η Ουάσιγκτον στέλνει περισσότερα πολεμικά πλοία και στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή, για την προστασία στρατευμάτων των ΗΠΑ ανεπτυγμένων εκεί, για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων του Ισραήλ, καθώς και για την αποτροπή κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή—, πάντα σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Today I spoke with Israeli Minister of Defense Yoav Gallant to reiterate ironclad U.S. support for Israel’s right to self-defense against threats posed by Iran, Lebanese Hizballah, Houthis, and other Iranian-backed terrorist groups. I discussed U.S. defensive force posture moves,…

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) August 5, 2024