Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες επέμεινε χθες Πέμπτη στη σημασία που έχει η επίτευξη «πολιτικής λύσης» στην Αϊτή, όπου η άφιξη διεθνούς οπλισμένης δύναμης να για να βοηθήσει την αστυνομία να ελέγξει τη βία των συμμοριών δεν θα αρκούσε, κατά την άποψή του.

«Χρειαζόμαστε πρόοδο για την επίτευξη πολιτικής λύσης», επισήμανε ο κ. Γκουτέρες μετά την άφιξή του στο αρχιπέλαγος Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, μικρή χώρα της Καραϊβικής νοτιοανατολικά της Αϊτής.

«Χωρίς πολιτική λύση, το πρόβλημα δεν θα επιλυθεί ποτέ», υπογράμμισε.

Για να βοηθηθεί η αστυνομία να αντιμετωπίσει το κύμα βίας των πάνοπλων συμμοριών στην Αϊτή, το Συμβούλιο Ασφαλείας έδωσε τον περασμένο Οκτώβριο πράσινο φως στην ανάπτυξη στη χώρα διεθνούς οπλισμένης δύναμης, την ηγεσία της οποίας προσφέρθηκε να αναλάβει η Κένυα.

Όμως η έλευσή της ακόμη αναμένεται, καθώς δικαστήριο του Ναϊρόμπι χαρακτήρισε αντισυνταγματική την ανάπτυξη 1.000 κενυατών αστυνομικών στη χώρα της Καραϊβικής, τη φτωχότερη του δυτικού ημισφαιρίου.

«Χρειαζόμαστε σύστημα ασφαλείας που θα επιτρέψει να τερματιστεί η κυριαρχία των συμμοριών και η εγκληματικότητα που καταστρέφει τη χώρα», συνέχισε ο κ. Γκουτέρες, επικρίνοντας την έλλειψη «διεθνούς υποστήριξης σε ανθρωπιστικό και οικονομικό επίπεδο» στη χώρα αυτή.

Χθες Πέμπτη, τέσσερις αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε ανταλλαγές πυρών με μέλη συμμοριών στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, σύμφωνα με στέλεχος συνδικαλιστικής οργάνωσης της αστυνομίας, καθώς μια από τις ισχυρότερες συμμορίες διεμήνυσε πως θα εξαπέλυε συντονισμένες επιθέσεις για να ανατραπεί ο αμφισβητούμενος πρωθυπουργός Αριέλ Ανρί.

Μετά τη δολοφονία το 2021 του προέδρου Ζοβενέλ Μοΐζ, η Αϊτή βυθίστηκε ακόμα πιο βαθιά σε πολυδιάστατη κρίση —ασφαλείας, ανθρωπιστική, δημόσιας υγείας, πολιτική— εν μέσω εξάπλωσης των συμμοριών, οι οποίες προοδευτικά έθεσαν υπό τον έλεγχό τους μεγάλο μέρος της χώρας, ειδικά της πρωτεύουσας. Ο αριθμός των ανθρωποκτονιών υπερδιπλασιάστηκε το 2023, σύμφωνα με δεδομένα του ΟΗΕ.

Στην εξουσία από το 2021, ο κ. Ανρί θεωρητικά θα παραχωρούσε την εξουσία την 7η Φεβρουαρίου, δυνάμει συμφωνίας που είχε συναφθεί τον Δεκέμβριο του 2022.

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Ιανουάριος του 2024 ήταν «ο πιο βίαιος εδώ και πάνω από δύο χρόνια» στην Αϊτή.

