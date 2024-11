Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σχόοφ (φωτό) δεν θα μεταβεί στη διάσκεψη κορυφής για το κλίμα COP29 μετά τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν αυτή την εβδομάδα στο Άμστερνταμ ανάμεσα σε ισραηλινούς φιλάθλους ποδοσφαίρου και φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές, καθώς η κυβέρνησή του ερευνά αν αγνοήθηκαν προειδοποιητικά σήματα από το Ισραήλ.

«Δεν θα πάω στο Αζερμπαϊτζάν την ερχόμενη εβδομάδα για τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή COP29. Λόγω του μείζονος κοινωνικού αντίκτυπου των γεγονότων της νύχτας της περασμένης Πέμπτης στο Άμστερνταμ, θα παραμείνω στην Ολλανδία», ανακοίνωσε μέσω του X.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ik ga komende week niet naar Azerbeidzjan voor de VN-Klimaatconferentie COP29. Vanwege de grote maatschappelijke impact van de gebeurtenissen van afgelopen donderdagnacht in Amsterdam, blijf ik in Nederland.

Maandag in de minsterraad spreken we over de gebeurtenissen in…

— Dick Schoof (@MinPres) November 9, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ