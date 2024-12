Σταδιακά υποδέχονται διάφορες χώρες του πλανήτη το νέο έτος. Η Νέα Ζηλανδία είναι μία από τις πρώτες χώρες που καλωσόρισε το 2025, γιορτάζοντας την Πρωτοχρονιά, σε ένα σκηνικό γεμάτο εντυπωσιακά πυροτεχνήματα.

Επίσης, το μεγαλύτερο μέρος της Αυστραλίας βρίσκεται πλέον στο 2025, με το Κουίνσλαντ να ακολουθεί μία ώρα αργότερα και τις Βόρειες Περιοχές 90 λεπτά μετά.

Το πρώτο κράτος που γιόρτασε την Πρωτοχρονιά ήταν το Κιριμπάτι στον Ειρηνικό, ενώ ακολούθησε η Νέα Ζηλανδία, με την αντίστροφη μέτρηση να ξεκινάει λίγο πριν από τις 13:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος.

Στις 12:00 ώρα Ελλάδος η νήσος Κιριμπάτι -λεγόμενη και Νήσος των Χριστουγέννων- και μία σειρά από άλλα 10 κυρίως ακατοίκητα νησιά στον κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό υποδέχθηκαν πρώτα το 2025.

2025 has just arrived!

The first places to ring in the new year are Kiribati and the Christmas Islands, which have just hit midnight!

Meanwhile, Sydney in Australia has kicked off its celebrations with the 9pm fireworks display, to give a taster of what’s to come! #SydNYE pic.twitter.com/yEUiC9YLQ2

— Matthew Joyce (@ItsMatthewJoyce) December 31, 2024

