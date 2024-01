Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε σήμερα στο Κρεμλίνο με τον ηγέτη του Τσαντ Μαχαμάτ Ιντρίς Ντεμπί, φλερτάροντας μια χώρα η οποία προηγουμένως διατηρούσε μια φιλοδυτική πολιτική και απέρριπτε την πρόσφατη προσέγγιση της Ρωσίας στην περιοχή Σαχέλ της Αφρικής.

Η Ρωσία κινείται προς την κατεύθυνση της εξάλειψης της επιρροής της Γαλλίας, πρώην αποικιοκρατικής δύναμης στην Δυτική Αφρική και στην περιοχή Σαχέλ και να δημιουργήσει δεσμούς με χώρες που συνταράσσονται από ένα κύμα πραξικοπημάτων από το 2020.

In brief televised comments, Putin said Russia was pleased that Deby had stabilised the situation in the country, and was ready to help in… pic.twitter.com/mFhP1wEs0Z

Ο Ντεμπί ηγείται του Τσαντ από το 2021, όταν ανέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα αφότου ο πατέρας του, ο επι σειρά ετών πρόεδρος Ιντρίς, σκοτώθηκε σε μια μάχη με τους αντικυβερνητικούς στασιαστές. Η χούντα αρχικά υποσχέθηκε μια 18μηνη μεταβατική περίοδο προς τις εκλογές, αλλά αργότερα τις καθυστέρησε έως τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.

Σε σύντομα σχόλια του, που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση, ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία χαίρεται που ο Ντεμπί έχει σταθεροποιήσει την κατάσταση στη χώρα και είναι έτοιμος να την βοηθήσει με κάθε τρόπο.

“Sincere condolences for the death of Russian soldiers after the crash of the Il-76,” – the President of Chad during a meeting with Putin

The statement by Mahamat Idriss Deby Itno, who is in Moscow on an official visit, contradicts… pic.twitter.com/kdO69Y3Vc0

