Τον αγώνα Άστον Βίλα – Ολυμπιακός παρακολούθησε ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ το βράδυ της Πέμπτης πανυγηρίζοντας τα γκολ της ομάδας του αλλά φεύγοντας απογοητευμένος μετά την λήξη του παιχνιδιού και την επικράτηση της ελληνικής ομάδας.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας είναι δηλωμένος οπαδός της Άστον Βίλα και έχει παραβρεθεί σε αγώνα της ακόμη και με τα παιδιά του. Γι’ αυτό και δεν θα μπορούσε χθες να μην παρακολουθήσει από κοντά την ημιτελική αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό.

