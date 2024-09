Ο πρόεδρος του Τσαντ, ο Μααμάτ Ιντρίς Ντεμπί Ιτνό, έφθασε χθες Σάββατο το βράδυ στην Ουγγαρία για επίσημη επίσκεψη, με φόντο τη θεαματική όσο και απρόσμενη ενίσχυση των διμερών σχέσεων και την αναγγελία πως η Βουδαπέστη θα αναπτύξει στρατιωτική αποστολή με εκπαιδευτικό ρόλο στο κράτος του Σαχέλ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζόλταν Κόβατς καλωσόρισε τον αρχηγό του κράτους του Τσαντ μέσω μέσω X, τονίζοντας πως είναι «ευχαρίστηση» της Βουδαπέστης η υποδοχή του, μεταφορτώνοντας φωτογραφικά στιγμιότυπα από την άφιξή του.

🇹🇩🤝🇭🇺Welcome to Hungary @GmahamatIdi. It’s a pleasure to have you. pic.twitter.com/sJIDVr1MKM

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) September 7, 2024