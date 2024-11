Ο Σιλβέστερ Σταλόνε χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ ως τον «δεύτερο Τζορτζ Ουάσινγκτον» σε μια ομιλία για τον εκλεγμένο πρόεδρο στο Μαρ-α-Λάγκο.

Ο σταρ του Χόλιγουντ παρευρέθηκε την Πέμπτη σε γκαλά που διοργανώθηκε για τον εορτασμό της εκλογικής νίκης του Τραμπ και στο οποίο παρευρέθηκαν πολλοί από τους αμφιλεγόμενους εκλεκτούς του για το υπουργικό συμβούλιο, όπως ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι ο νεότερος και ο Ματς Γκετς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Όταν έκανα το Rocky, αν θυμάστε η πρώτη εικόνα ήταν μια εικόνα του Ιησού και έγραφε «Ανάσταση, AC Club»», είπε ο Σταλόνε στο κοινό πριν από την άφιξη του Τραμπ στη σκηνή. «Βρήκα μια εκκλησία που είχε μετατραπεί σε ρινγκ πυγμαχίας. Έτσι, η εικόνα μεταφέρεται από τον Ιησού στον Ρόκι. Κάτι επρόκειτο να συμβεί, αυτός ο άνθρωπος θα περνούσε μια μεταμόρφωση και θα άλλαζε ζωές. Ακριβώς όπως ο πρόεδρος Τραμπ», τόνισε ο σταρ του Χόλιγουντ.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε έναν πραγματικά μυθικό χαρακτήρα», συνέχισε ο Σταλόνε. «Λατρεύω τη μυθολογία. Αυτό το άτομο δεν υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη. Κανείς στον κόσμο δεν θα μπορούσε να καταφέρει αυτό που κατάφερε αυτός, γι’ αυτό και τρέφω δέος».

«Και θα πω μόνο αυτό, και το εννοώ», συνέχισε ο Σταλόνε. «Όταν ο Τζορτζ Ουάσινγκτον υπερασπίστηκε τη χώρα του, δεν είχε ιδέα ότι επρόκειτο να αλλάξει τον κόσμο. Γιατί χωρίς αυτόν, μπορείτε να φανταστείτε πώς θα ήταν ο κόσμος. Μαντέψτε τι; Έχουμε τον δεύτερο Τζορτζ Ουάσινγκτον. Συγχαρητήρια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

JUST IN: Sylvester Stallone introduces Donald Trump at Mar-a-Lago, says Trump is like the “second George Washington.”

“We are in the presence of a really mythical character. I love mythology.”

“This individual does not exist on this planet. Nobody in the world could have pulled… pic.twitter.com/3SZn7bOjsM

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Collin Rugg (@CollinRugg) November 15, 2024