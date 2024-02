Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως χθες Δευτέρα στις 15:30 (ώρα Σανάα· 14:30 ώρα Ελλάδας) έπληξε, «σε νόμιμη άμυνα», δύο τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USVs) των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

Τα δύο drones, που έφεραν εκρηκτικά, «εντοπίστηκαν (…) σε περιοχές της Υεμένης ελεγχόμενες από τους Χούθι» και «κρίθηκε πως ήγειραν άμεση απειλή για εμπορικά πλοία και σκάφη του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή», τόνισε μέσω X (του πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

CENTCOM Self-Defense Strikes

On Feb. 5, at approximately 3:30 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces conducted a strike in self-defense against two Houthi explosive uncrewed surface vehicles (USV).

U.S. forces identified the explosive USVs in Houthi-controlled areas of… pic.twitter.com/WMntzJOnw6

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 6, 2024