Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Τρίτη το βράδυ ότι διεξήγαγε σχεδόν 480 αεροπορικά πλήγματα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 48 ωρών, στοχοποιώντας στρατηγικής σημασίας στρατιωτικές εγκαταστάσεις και οπλικά συστήματα στη Συρία μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, τον οποίο ανέτρεψε συμμαχία ανταρτών με αιχμή του δόρατος την οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), τον πρώην συριακό βραχίονα της Αλ Κάιντα.

«Τις τελευταίες 48 ώρες, ο στρατός έπληξε την πλειονότητα των αποθεμάτων στρατηγικών όπλων στη Συρία, αποτρέποντας το ενδεχόμενο να πέσουν στα χέρια τρομοκρατικών στοιχείων», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

⭕ In 48 hours, the IDF struck most of the strategic weapons stockpiles in Syria to prevent them from falling into the hands of terrorist elements. 𝗛𝗲𝗿𝗲’𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗿𝗲𝗮𝗸𝗱𝗼𝘄𝗻:

⚓ Naval Operations: Israeli Navy missile ships struck 2 Syrian Navy facilities… pic.twitter.com/6N1fz7BiMF

— Israel Defense Forces (@IDF) December 10, 2024

