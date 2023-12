Η Παλαιστίνια βουλευτής, Χαλίντα Τζαράρ, ένα από τα γνωστότερα πρόσωπα του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP), συνελήφθη την Τρίτη (26/12) από τον στρατό του Ισραήλ στη Ραμάλα, είδηση που έγινε γνωστή από τον σύζυγό της.

Η Τζαράρ (ηλικίας 60 ετών) συνελήφθη από στρατιώτες του ισραηλινού στρατού, που πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι της στη Ραμάλα «σπάζοντας την πόρτα, στις 5 το πρωί», δήλωσε ο Γκασάν Τζαράρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Υπενθυμίζεται ότι η Βουλευτής του παλαιστινιακού Κοινοβουλίου (που έχει αναστείλει τις εργασίες του από το 2007) αποφυλακίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, έχοντας εκτίσει ποινή φυλάκισης δύο ετών, σε μια ισραηλινή φυλακή.

Είχε συλληφθεί τον Οκτώβριο του 2019 μετά τον θάνατο μιας 17χρονης Ισραηλινής, που είχε σκοτωθεί σε επίθεση στην Δυτική Όχθη.

Το PFLP ανέφερε πως ο ισραηλινός στρατός «διεξήγαγε σήμερα το πρωί μια τεράστια επιχείρηση συλλήψεων μεταξύ των ηγετικών στελεχών και μελών του PFLP στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Οι συλλήψεις αυτές δεν θα κάμψουν τη βούληση του λαού μας», συμπλήρωσε η οργάνωση.

Από την μεριά του, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε πως συνέλαβε την Τζαράρ, παρουσιάζοντάς την ως «την επικεφαλής του PFLP στη Δυτική Όχθη», προσθέτοντας πως «αναζητείτο για τρομοκρατία».

«Άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της οργάνωσης συνελήφθησαν επίσης το ίδιο πρωί», προσέθεσε το PFLP.

Israel’s forces arrest my mother, Khalida Jarrar, from our home in Ramallah, West Bank, #palestine#Israel #GazaGenocide https://t.co/xsT0iZ0RB1

— Yafa Jarrar (@YafaJarrar) December 26, 2023