Τις γυναίκες στην φρουρά του Τραμπ «δείχνουν» πολλοί υποστηρικτές του, σχολιαστές αλλά και δημοσιογράφοι ως υπεύθυνες για το κενό ασφαλείας που οδήγησε στην απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Και ενώ στα social media, έχουν στηθεί «λαϊκά δικαστήρια» με τους χρήστες του διαδικτύου να αναζητούν τους ενόχους για την παρολίγον τραγωδία, ο Τραμπ εμφανίστηκε στην πρώτη του ομιλία μετά την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του περιστοιχισμένος μόνο από άνδρες στην προσωπική του φρουρά.

President @realDonaldTrump arrives at the first night of the 2024 RNC Convention 🇺🇸 pic.twitter.com/j0VKPgrP0v

Στο στόχαστρο μπήκαν οι γυναίκες φρουροί με πολλούς να υποστηρίζουν πως η εικόνα πανικού που παρουσίαζαν μετά από τους πυροβολισμούς θεωρείται ανάρμοστη για σωματοφύλακες ενός πρώην προέδρου των ΗΠΑ. Αναπαράγοντας βίντεο από την στιγμή της επίθεσης αναφέρονται σε μια από τις σωματοφύλακες η οποία όπως λένε είναι μετρίου αναστήματος, φαίνεται πανικόβλητη, δεν μπορεί να επαναφέρει το πιστόλι της στη θήκη του ενώ ρωτά εναγωνίως «τώρα τι κάνουμε; Τι κάνουμε;».

DEI almost had Trump DIE.

I honestly don’t think women should be Secret Service agents. Talk all the trash you want, but I DON’T CARE.

One female didn’t know how to holster her weapon and another was more concerned about putting on her sunglasses than protecting the President. pic.twitter.com/FyspuaKlLg

— VINCENT OSHANA (@VincentOshana) July 14, 2024